حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19533 طنًا تشمل: 9133 طن يوريا، و2200 طن علف، و4500 طن أسمنت معبأ، و3700 طن مولاس.

حركة الواردات

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55913 طنًا تشمل: 10214 طن حديد، و16818 طن خردة، و4010 أطنان ابلاكاش، و9600 طن ذرة، و4761 طن سكر، و1010 أطنان خشب زان و9500 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 483 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 211 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5112 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 16392 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 404988 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5305 شاحنات.