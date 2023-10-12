الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. عمر سيد معوض يوقع للأهلى لمدة 4 مواسم قادمة

عمر سيد معوض أثناء
عمر سيد معوض أثناء التوقيع

قام عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي مواليد 2006، بالتوقيع على عقد احتراف مع النادي لمدة 4 سنوات.

جاء ذلك خلال جلسة جمعته أمس مع الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين والكابتن محمد شوقي، نائب المدير الفني للقطاع، وفي حضور والده الكابتن سيد معوض نجم الأهلي السابق.

وأكد الكابتن وليد سليمان، أن الأهلي لن يقف في طريق أي موهبة كروية تتلقى أي عرض احتراف خارجي، شريطة أن يكون هذا العرض مناسبًا ويليق بالنادي وإمكانات اللاعب، مع الأخذ في الحسبان الرؤية الفنية وحاجة الفريق الأول.

 وكان عمر سيد معوض لاعب فريق شباب النادي الأهلي 2006 خضع لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، في النمسا.

وأعلنت الشركة المسئولة عن إدارة أعمال عمر سيد معوض، عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الركبة بالنمسا.

وكان عمر سيد معوض، تعرض للإصابة في مباراة شباب الأهلي 2006، وسموحة في دوري الجمهورية هذا الموسم.

وشهدت الفترة الماضية تألق عمر سيد معوض لاعب شباب الأهلي، مما لفت الأنظار إليه من عروض خارجية، وقضى فترة معايشة في نادي ريال بيتيس، مؤخرًا.

وقدم ريال بيتيس عرضًا للنادي الأهلي لضم عمر سيد معوض قبل أن يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي مطلع الموسم الجاري.

ولم يشارك لاعب شباب الأهلي في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتم تصعيده مع السويسري مارسيل كولر في أكثر من مناسبة.

رمضان السيد يكشف موقف عمر سيد معوض من الاحتراف

وقال رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية إن عمر سيد معوض يملك عقلية احترافية كبيرة، ويركز في مسيرته الكروية بشكل جيد للغاية، وإنه خاض فترة إعداد مع فريق ريال بيتيس مواليد 2006، وقدم أداء رائعًا وكانوا معجبين به للغاية.

وأضاف عن حفيده أن الفترة الماضية كانت هناك مفاوضات واجتماعات بين إدارتي الأهلي وريال بيتيس، وتم الاتفاق على إرسال عرض رسمي وبالفعل أرسلوا عرضًا. 

وأشار رمضان السيد  إلى أن حفيده لم يكن مرتبطًا بعقد مع النادي الأهلي، وكان هناك رفض من جانبي أنا وسيد معوض بأن يرحل بدون موافقة الأهلي.

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