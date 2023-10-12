"اقتصادية حماة الوطن": المصريون لم يتخلوا يومًا عن القضية الفلسطينية

قال المهندس أحمد تيسير، أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن مصر تضع فلسطين والقضية الفلسطينية في القلب، وتوجهها معروف للقاصي والداني، وهو حل المشكلة الفلسطينة ومنحها حقوقها الكاملة بالتواصل والحوار والمفاوضات.

وأضاف المهندس أحمد تيسير أن مصر تؤكد دائما وعلى كافة الأصعدة دعمها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا من الثوابت لدى مصر والذي لا تتوانى عنه والمطالبة به.

مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية

وأشار "تيسير" إلى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية في التوصل إلى حل سلمي ووقف العنف الدائر هناك، مشيدا بجهود الرئيس السيسي الدولية والعالمية لحل الأزمة الفلسطينية.

ونوه إلى أن مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية من أغذية أو مواد طبية، وستستمر في توفير الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، وكذلك توفير المساعدات الطبية والغذائية للأشقاء الفلسطينيين لمساعدتهم في محنتهم، وهذا هو موقف مصر المعلن والمعروف للعالم كله.

وأوضح أمين اقتصادية "حماة الوطن" أنه منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى بدأت الاتصالات المصرية على كافة المستويات مع جميع الدول الفاعلة في المنطقة؛ من أجل وقف التصعيد وللحفاظ على أرواح الأبرياء.

وقال إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتبنى الموقف المصري الذي يهدف للعودة لطاولة المفاوضات بين الجانبين حرصا على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وعدم الانحياز لإسرائيل وتبرير عمليات القصف والاعتداء على المدنيين وبناء المستوطنات والاستنكار على الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم.

وتستمر جهود مصر من أجل إعادة الهدوء إلى قطاع غزة المحاصر واحتواء التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لحلحلة الأزمة الحالية في قطاع غزة المحاصر، والمتصلة بإطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، في إجراء وتلقي اتصالات مكثفة مع العديد من المسئولين الدوليين؛ للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.