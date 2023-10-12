الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بالتسول بالأطفال في منطقة السيدة عائشة

جريدة الدستور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

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إحالة المتهم بإجبار الأطفال على التسول في بولاق الدكرور للمحاكمة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالي "حصيلة نشاطه الإجرامي") وبصحبته عدد (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

السيدة عائشة التسول وزارة الداخلية جرائم إستغلال الأحداث قطاع الأمن العام

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