إحالة المتهم بإجبار الأطفال على التسول في بولاق الدكرور للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهم بإجبار الأطفال على التسول فى بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية.

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهم، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وأمرت النيابة بإيداع الأطفال القصر إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض وبصحبته طفلين، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.