تفاصيل ضبط متهم بإجبار الأطفال على التسول ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بإجبار الأطفال على التسول في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض وبصحبته 2 من الأطفال الأحداث.

بسؤالهما أقرا بقيام المتهم بإستغلالهما فى أعمال التسول والإستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.