الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم القليوبية" تحصد المركز الأول في مسابقة "الأسبوع العربي للبرمجة"

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، نتائج مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، والمقامة تحت عنوان "اللغة العربية والإبداع الرقمي"، والتي شارك فيها أكثر من مليون مشارك من المعلمين والطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وفازت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وتحديدًا مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات ببنها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

من جهتها، قدمت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بالتهنئة لفريق "فرسان اللغة العربية" لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية وقدمت التهنئة للمعلمة لميس جودة أمين مشرف فريق فرسان اللغه العربيه وللطلاب أعضاء الفريق: سيف الدين وسام، مروان عاصم رمضان.

وأضافت أنه تم نشر فكرة المشروع على جميع طلاب وطالبات المدرسة ونشر تطبيق "بالعربي ديجيتال" على متجر جوجل لتحقيق المزيد من الاستفادة للطلاب حيث يقدم التطبيق معلومات عن اللغة العربية وألعاب تعليمية وفيديوهات من تقديم الطلاب أعضاء الفريق وقصة عن نشأة اللغه العربيه باستخدام تقنية الواقع الافتراضي وموقع ترجمة فورية.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إلى أنه يوجد خطة للاهتمام بجميع الطلاب في كل المراحل التعليمية بكل المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة في شتى المجالات بهدف تنمية مواهبهم وتقديم الدعم اللازم وتنشيط المسابقات بين الطلاب والمدارس لاكتشاف المواهب وتصعيدها.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه يوجد لجان متخصصة من المديرية بضرورة المرور والمتابعة المستمرة على كل المدارس والإدارات التعليمية لمتابعة سير العمل وخطة التدريس ومدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية بهدف الاهتمام بالمستوى التعليمي والطلاب داخل الفصول الدراسية وشرح المناهج الدراسية كاملة ومراجعتها، مؤكدة أنه لاتهاون فى أى تقصير فى حق أى طالب من أجل تخريج جيل قادر على رفع راية المستقبل.

تعليم القليوبية الأسبوع العربي اللغة العربية الابداع الرقمي محافظة القليوبية

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