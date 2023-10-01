وكيل تعليم القليوبية يوجه بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس

شهدت مدارس محافظة القليوبية، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، واستقبلت المدارس التلاميذ بطابور الصباح وتحية العلم.

من جهتها، قالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إن العملية التعليمية انتظمت اليوم الأول بالصفوف الأولى من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بحسب الجدول الموضوع في تنظيم دخول الصفوف تباعًا حرصًا على سلامة الطلاب وعدم التكدس.

وشددت على ضرورة متابعة انتظام الدراسة والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة، والالتزام بالزي المدرسي للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.

كما أكدت وكيل وزارة التعليم على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب وتفعيل مجموعات الدعم لتخفيف الأعباء المادية على أولياء أمور الطلاب.

وشددت على عدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى وسرعة تسليم الكتب للطلاب، مشددة على ضرورة غلق بوابات المدارس وتنظيم مواعيد مقابلة أولياء الأمور.

لجنة متخصصة

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه تم تشكيل لجنة متخصصة يرافقها إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للمرور والتفتيش على كافة مدارس الإدارات التعليمية وخصوصا المدارس الموجودة فى القرى والنجوع والعزب والمناطق مترامية الأطراف لمتابعة مدى الالتزام بقوانين والتعليمات واللوائح وحضور المعلمين وتوزيع جداول الحصص الدراسية بالتساوي بين جميع المدرسين في كل مراحل العملية التعليمية.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه تم التنبيه على مديرى المدارس بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للفصول ودورات المياه خاصة الطلاب ووجود إشراف مدرسى في فناء المدرسة وقت الفسحة حفاظًا على الطلاب وسلامتهم مع غلق كل الأبواب والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف لجميع المعلمين مع ضرورة حضور الجميع طابور الصباح.