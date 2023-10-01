الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم القليوبية يوجه بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس

وكيل تعليم القليوبية..
وكيل تعليم القليوبية.. ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية

شهدت مدارس محافظة القليوبية، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، واستقبلت المدارس التلاميذ بطابور الصباح وتحية العلم.

من جهتها، قالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إن العملية التعليمية انتظمت اليوم الأول بالصفوف الأولى من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بحسب الجدول الموضوع في تنظيم دخول الصفوف تباعًا حرصًا على سلامة الطلاب وعدم التكدس.

وشددت على ضرورة متابعة انتظام الدراسة والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة، والالتزام بالزي المدرسي للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.

كما أكدت وكيل وزارة التعليم على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب وتفعيل مجموعات الدعم لتخفيف الأعباء المادية على أولياء أمور الطلاب.

وشددت على عدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى وسرعة تسليم الكتب للطلاب، مشددة على ضرورة غلق بوابات المدارس وتنظيم مواعيد مقابلة أولياء الأمور.

لجنة متخصصة

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه تم تشكيل لجنة متخصصة يرافقها إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للمرور والتفتيش على كافة مدارس الإدارات التعليمية وخصوصا المدارس الموجودة فى القرى والنجوع والعزب والمناطق مترامية الأطراف لمتابعة مدى الالتزام بقوانين والتعليمات واللوائح وحضور المعلمين وتوزيع جداول الحصص الدراسية بالتساوي بين جميع المدرسين في كل مراحل العملية التعليمية.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه تم التنبيه على مديرى المدارس بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للفصول ودورات المياه خاصة الطلاب ووجود إشراف مدرسى في فناء المدرسة وقت الفسحة حفاظًا على الطلاب وسلامتهم مع غلق كل الأبواب والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف لجميع المعلمين مع ضرورة حضور الجميع طابور الصباح. 

مدارس القليوبية محافظة القليوبية طابور الصباح عبدالحميد الهجان الزي المدرسي

مواد متعلقة

توافد الشباب والسيدات لتحرير توكيلات للرئيس السيسي بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يتفقد حالة مصابى حادث طريق الرياح التوفيقي بالمستشفى الجامعي

التصريح بدفن جثامين حادث الطريق الحر بنها - المنصورة

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

إعلان جداول الدراسة بكليات جامعة بنها الأهلية

أهالى شبرا الخيمة يشكرون السيسى على مشروعات الحى: غيّرت حياتنا للأفضل

وكيل "أوقاف القليوبية" يفتتح مسجد "نور الإسلام" بعد إحلاله وتجديده

مصرع شقيقين فى حادث تصادم بالطريق الحر بنها- المنصورة فى القليوبية

الأكثر قراءة

انفجار أنقرة| الأمن التركى يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية: إجراء البث المباشر مُعجزة

"القاهرة الإخبارية" ترصد اللحظات الأولى من انفجار تركيا (فيديو)

بعد حظر النشر.. القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابى (فيديو وصور)

بعد تردد اسمها فى الكونجرس.. هل اقتربت ميجان ماركل من البيت الأبيض؟

"تركها 30 يومًا داخل بطانية".. أربعينى يقتل زوجته الخمسينية لغيرته عليها بالخصوص

القاهرة الإخبارية: انفجار فى تركيا قبل كلمة لـ أردوغان بشأن البرلمان (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية