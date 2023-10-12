حملة السيسى الانتخابية: حلمنا يحمل رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي كلمة سابقة للسيد المرشح تبرز رؤيته للمستقبل وحلمه لوطن عظيم يُبني بتوحيد الجهود ومواصلة مشوار البناء من كل أبناء الوطن.

وعلقت الحملة قالت: "نعم، لدينا حُلم.. حلمنا هو مصرٌ التي تتألق وتزدهر، مستقبلٌ مشرق يضمن لكل مواطن فيها الحياة الكريمة والفرص العادلة. إنه حلم يجمعنا جميعًا، فنحن نؤمن بقوة الأمل والعمل الجماعي لتحقيقه".

https://fb.watch/nDplASFam4/?mibextid=Nif5oz

وتابعت الحملة: "في حلمنا، نرى شبابًا يتألقون في مختلف المجالات، ونساءً يحققن إنجازاتٍ عظيمة، ورجالًا ونساءً يعملون معًا لبناء مستقبلٍ مشرق.. حلمنا يحمل رؤيةً استراتيجيةً واضحة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر".