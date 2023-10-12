الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

النائبة رحاب موسي
النائبة رحاب موسي

قالت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، إن مصر دائمًا موقفها ثابت ولم ولن يتغير أبدًا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على دعم القضية في كل المحافل والمؤتمرات الدولية، ومن ثم، لن نقبل المزايدة على موقف الدولة المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

تكثيف التنسيق والتشاور مع قادة العالم

وثمّنت عضو مجلس النواب، مبادرة الرئيس السيسي، بتكثيف التنسيق والتشاور مع قادة ورؤساء العالم لضرورة التوصل السريع لحلول تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، لوضع حد للأزمة المتنامية، وعدم التصعيد لأوضاع أكثر خطورة مما يعرض حياة المدنيين للمخاطر وإزهاق المزيد من الأرواح.

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وأوضحت النائبة رحاب موسي، أن الاتصالات الدولية القائمة الآن تستهدف توحيد كل الجهود الدولية من أجل تجنيب المنطقة الكثير من النتائج السلبية التي ستزيد من حدة الاضطرابات والتوترات، خاصة في ظل مجابهة المنطقة لتداعيات الأزمات الاقتصادية التي تقتضي في الحال توحيد وتضافر الجهود للدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل وعودة حق الشعب الفلسطيني.

وأكدت النائبة رحاب موسي، تأكيد مصر المستمر ومطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، مؤكدة أن الدولة قيادة وشعبًا حريصة طوال الوقت على إدارة القضية الفلسطينية وملفاتها متعددة المستويات الاقتصادية التنموية، والسياسية، والأمنية عبر مؤسسات فلسطينية وطنية.

رحاب موسى القضية الفلسطينية القيادة السياسية السيسي غزة

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