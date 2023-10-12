الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات مشدد لمحام بالإسكندرية.. والسبب "ورقة"

آرشيفية
آرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، محام بـالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه والزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

بداية أحداث القضية المقيدة برقم 9331 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير فى محررات رسمية.

كشفت التحقيقات، أن المدعو " ه.م " بالمعاش حرر للمتهم  توكيلا رسمي عام قضايا، لمباشرة الأعمال القضائية الخاصة به وقع علي سندين شيكين باسم المتهم والآخر باسم شقيقة، مقابل أتعاب المحاماة، وعلى إثر خلافات بينه وبين المتهم، قام المتهم باستخدام تلك الشيكات واستخدمها عن طريق إبلاغه بتحرير شيك بدون رصيد وقيدا البلاغين، وقام المتهم بالحضور عنه كوكيله في القضيتين إلى أن صدرو حكم قضائي حضوريا اعتباريا بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه في كل قضية.

ثم التقرير في المعارضة الاستئنافية في القضيتين وحدد جلسه لنظرهما ولم يمثل بتلك الجلسة، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن قاصدا تفويت درجات الطعن عليه.

وحرر المجني عليه محضر ضد المتهم، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد المحررات المزورة المصاريف الجنائية محررات رسميه المستشار محمد أحمد شعيب

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