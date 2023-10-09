الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خبير قانونى: السجن عقوبة التزوير فى التوكيلات الانتخابية ولن يُعتد بها

مزورى التوكيلات
مزورى التوكيلات

قال المحامي والخبير القانوني وائل نجم، إن  التوكيلات المزورة التي تم ضبطها مع بعض الأشخاص في مختلف المحافظات لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لا يعتد بها، وستتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.


وأضاف نجم، في تصريحات لـ«الدستور» أن عقوبة التزوير وفقًا لنص المادة  206 من القانون تضمنت: «يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء شملت أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة».


ونصت المادة 207 على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

وتابع نجم أن التوكيلات التي تم ضبطها سيتم التأكد من التوقيعات والأختام الموجودة عليها من خلال التأكد من مصحلة الشهر العقاري.

 

وصرّح مصدر أمنى، بأنه بتاريخ اليوم، 9 أكتوبر الجارى، تم ضبط عدد "8" أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- السويس" أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

 

وعثر بحوزتهم على إجمالى 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات".

 

كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.

التوكيلات المزورة عقوبة التزوير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ضبط توكيلات مزورة

مواد متعلقة

موعد حفلة تخرج كلية الشرطة 2023 وأبرز الحضور

بالأسماء.. تعيين 90 مندوبًا مساعدًا من المتظلمين بهيئة قضايا الدولة

"الوطنية للانتخابات": انتهاء اليوم الرابع لتلقى أوراق مرشحى الرئاسة

30 تزكية برلمانية.. فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

10 سنوات من الإنجاز.. تطوير المنظومة القضائية في عهد الرئيس لمواكبة التحول الرقمي

تواجد أمنى مع أول يوم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية (صور)

تعزيزات أمنية بمحيط "الوطنية للانتخابات" لاستقبال مرشحى الرئاسة

النشرة المرورية.. سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان