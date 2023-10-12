الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهيئة الإسلامية بالقدس: اعتداء إسرائيل على المسجد الأقصى "لعب بالنار"

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

قال الدكتور تيسير التميمي، أمين سر الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، إن عملية السيوف الحديدية للاحتلال الإسرائيلي هي نقطة تحول في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن العدوان ما زال مستمرًا على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية وكل مكان بفلسطين.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، صباح اليوم الخميس: إسرائيل أدارت ظهرها لكل إمكانية للسلام أو الحوار، ونحن حذّرنا إسرائيل كثيرًا من أن الاعتداء على المسجد الأقصى والصلوات التليودية في ساحاته، وفرض السيادة الصهيونية عليه، ما هو إلا لعب بالنار، ذلك لأن المسجد الأقصى المبارك جزء من عقيدة الأمة الإسلامية بكاملها.

العدوان الإسرائيلي على غزة

ولفت إلى أن إسرائيل تمادت في العدوان، وكل يوم كانت هناك اقتحامات وتخطيط لهدم المسجد الأقصى المبارك، مما يشير إلى أن إسرائيل استخفت بالشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بكاملها، بما تقوم به اليوم من عدوان، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني والأمة بأكملها لن تصمت طويلًا على هذا العدوان.

 

إسرائيل غزة فلسطين المسجد الأقصى العدوان الإسرائيلى لاحتلال الإسرائيلي

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