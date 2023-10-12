الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"هندسة أسوان": نمتلك إمكانات بشرية ومعملية كبيرة تساعد على نجاح المنظومة التعليمية

عميد كلية هندسة
عميد كلية هندسة

قال الدكتور سيد عبدالحميد، عميد كلية الهندسة جامعة أسوان، إن الدراسة بالكلية انتظمت بمختلف أقسامها العلمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2023، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، حيث إن كلية الهندسة تمتلك إمكانات بشرية ومعملية كبيرة تساعد على نجاح المنظومة التعليمية. 

تجهيز القاعات واستعدادات الكلية 

وأضاف أن الكلية قامت بكل التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتى شملت تجهيز قاعات الدرس والمدرجات والمعامل العلمية والبحثية، التي تساعد الطلاب على إتمام مشروعاتهم العلمية.

وأوضح عميد كلية الهندسة أن كل التخصصات العلمية والأكاديمية تتوفر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتي تتميز بها كلية الهندسة جامعة أسوان بوجود العديد من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات علمية متنوعة ومدارس علمية وبحثية حديثة، لأنهم درسوا في العديد من جامعات أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا واليابان ودول شرق آسيا. وتضم الكلية ثلاثة أقسام علمية وهي قسم الهندسة المعمارية، وقسم الهندسة المدنية، وقسم الهندسة الكهربية.

وتابع الدكتور سيد عبدالحميد أنه يوجد بالكلية العديد من المراكز الاستشارية والهندسية المتخصصة، التي يندر وجودها في كليات الهندسة بمختلف الجامعات على مستوى جامعات الشرق الأوسط.

وفى سياق آخر، هنأ الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة بالذكرى الـ50 لـ نصر أكتوبر المجيد.

وقال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن انتصارات أكتوبر المجيدة تعد ملحمة تاريخية خالدة في أذهان المصريين ووجدانهم، هذا يوم النصر العظيم الذي أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشًا قويًا يحميها.

كما تقدم الدكتور أيمن عثمان بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقياداتها وراعي نهضة مصر الحديثة، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وأكد "عثمان" أن ما تشهده مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مختلف المجالات، من تقدم وتنمية شاملة ومشروعات قومية لبناء الدولة الحديثة هو ثمار انتصارات أكتوبر المجيدة.

كلية الهندسة جامعة أسوان العام الدراسى الجديد انتظام الدراسة المنظومة التعليمية

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