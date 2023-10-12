إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، ورفعت الأوناش حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم تسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغاً من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

ويقوم رجال المباحث بعمليات تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.