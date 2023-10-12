رئيس مدينة سفاجا يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة مجابهة الأزمات

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اجتماعًا لعمل محضر تنسيق شمل كل الجهات المعنية والمشاركة في خطة مجابهة الأزمات بالمدينة من الجهات الأمنية والإدارات التنفيذية وشركات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بوضع خطط لمواجهة ومجابهة الأزمات والكوارث بصفة عامة ومخاطر الأمطار والسيول بصفه خاصة وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم عرض الخطة العامة لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول بما تحتوي من إمكانات المدينة بالكامل من معدات وأطقم فنية ومهمات الإيواء والإغاثة.

6 قطاعات تغطي المدينة

وأكد شعبان، أنه تم تشكيل عدد 6 قطاعات تغطي المدينة والقرى التابعة لها وجميع الطرق من والي المدينة وهي طرق (سفاجا- الغردقة، سفاجا- سوهاج، سفاجا- قنا، سفاجا- القصير) بكل قطاع مسؤول وأطقم فنية ومعدات ومكان تمركز محدد يتم الدفع بالقطاع إلى نقطة التمركز الخاصة به عند ورود إنذار جوي يستدعي رفع درجه الاستعداد.

كما أكد رئيس المدينة على التنسيق والتكاتف بين الجميع لمجابهة ومواجهة الأزمات بصفه عامه والأمطار والسيول بصفه خاصة واستخدام الإمكانات من معدات وأطقم فنية وخلافه الاستخدام الأمثل لمواجهة المخاطر مع ضرورة مراجعه جاهزية المعدات المشاركه بالخطة لتكون جاهزه دائما للدفع بها عند الطلب وقام رئيس مدينة سفاجا بعرض مهام ودور كل جهه قبل وأثناء وبعد الأزمة.