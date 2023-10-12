الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التليفزيون الفلسطينى: 7 شهداء فى قصف استهدف منزلًا غرب خان يونس

قصف غزة
قصف غزة

أفاد التليفزيون الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، باستشهاد سبعة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في "بلوك ج" غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

ونقل التليفزيون، عن مصادر طبية، أن سبعة شهداء وعدة مصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي نتيجة قصف منزل الشهيد أحمد أبوالريش غرب خان يونس.

 

وأكدت المصادر أن عدد الشهداء مرشح للزيادة، حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال كل الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض، بسبب الكثافة السكانية في المنطقة.

وذكر التليفزيون الفلسطيني أن طائرات الاحتلال تشن الآن عدة غارات على أماكن متفرقة من القطاع.

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طوفان الأقصى

 

وشنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحماس، السبت الماضي، عملية عسكرية غير مسبوقة في مستوطنات ومعسكرات غلاف غزة، في عملية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى". في حين رد الاحتلال بعدوان وحشي على كل مناطق قطاع غزة، أسفر عن أكثر من ألف شهيد، مع دمار هائل طال مناطق بأكملها.

وقتل خلال "طوفان الأقصى" أكثر من 1000 إسرائيلي وأصيب أكثر من 4000 وقتل ما يربو على 1100 فلسطيني وأصيب أكثر من خمسة الآف.

وأعلنت إسرائيل عن أنها تشن حربا على غزة وليس عملية عسكرية هدفها اجتثاث التنظيمات المسلحة في غزة. 

في السياق ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية منذ السبت المنصرم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية.

العدوان الإسرائيلى حرب غزة استشهاد 7 فلسطينيين طوفان الأقصى خان يونس

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