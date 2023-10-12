الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

10.1 مليون يورور منحة من الاتحاد الأوروبى لموريتانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وقعت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي، اتفاقا تحصل بموجبه نواكشوط على منحة من الأخير قدرها 10.1 مليون يورور.

ووقع الاتفاق في نواكشوط وزير العدل الموريتاني محمد محمود بن عبد الله بن بيه، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركاريتيس شيناس.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره وزراء الدفاع والداخلية والاقتصاد، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الهجرة غير الشرعية.

وكشف نائب رئيس المفوضية الأوروبية، تصريحات صحفية عقب المباحثات، في نواكشوط، عن نية الاتحاد تشكيل اتحاد دولي لمحاربة الهجرة غير الشرعية التي خلفت الكثير من القتلى في البحر الأبيض المتوسط.

وأكد شيناس، الذي يرافقه وفد أوروبي يضم وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، أن الاتحاد يسعى للاستثمار في موريتانيا، وتعزيز التعاون معها في مجالات عدة، من بينها المجال الرقمي والنقل البري والبحري والأمن وأنه لن يدخر جهدا لدعم موريتانيا.

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