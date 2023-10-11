الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن حب الدين يكشف لـ"الشاهد" سبب بناء حائط الصواريخ

أيمن حب
أيمن حب

استكمل اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، توثيق شهادته عن النصر المجيد.

وقال حب الدين في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، إنه بعد الاشتباك الأخير للكمين الفاشل أدركنا أننا يجب أن نكون أكثر حذرًا في الاشتباكات.

وأضاف: "أدركنا وقتها ضرورة عدم ترك الأمور تسير بطريقة آلية مع ضرورة تدخل العامل البشري، لذلك غيرنا أسلوب الاشتباك بالأسلوب المصري".

وتابع: "استطعنا بعد ذلك سواء في حائط الصواريخ أو الاشتباكات العمل بالأسلوب المصري وكانت النتيجة جيدة"، مشيرًا إلى أنه بدأ التفكير في إنشاء حائط الصواريخ للدفاع عن الجيش الثاني والثالث.

وأشار إلى أن مصر كانت لا تمتلك العدد الكافي أو المستوى القتالي العالي، متابعًا: "كان لدينا 28 كتيبة أمام 250 طائرة، وبدأنا بالأسلوب المصري أو أسلوب الزحف الخروج من القاهرة على 3 خطوط يدافعون عن بعضهم".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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