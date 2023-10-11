الغرف التجارية تكشف عن حدث غير مسبوق فى أسعار السلع الغذائية بمصر: السعر مطبوع

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على المواطن وتوفير أجود سلعة بأفضل سعر.

وأضاف الدكتور علاء عز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "حصلنا على خصومات تصل إلى 25% لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر إعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لمدة ستة أشهر".

وأوضح أن البنك المركزي وفّر العملة لتوفير كل المستلزمات والكميات المطلوبة لمبادرة تخفيض السلع، لافتًا إلى أنه تم توفير 250 ألف طن أرز من الهند وكميات كبيرة من السكر، كما أنه لا توجد تسعيرة جبرية للسلع الغذائية ونعمل على توفيرها للمواطنين، متابعًا: "ندعم المنافسة في الأسواق وتشجيع القطاع الخاص، لتوفير السلع الغذائية".

تخفيضات بنسبة 15%

وأشار إلى أن مبادرة خفض الأسعار تضم 7 سلع غذائية بأسعار مخفضة بخصومات تصل إلى 15% وسيكون السعر مطبوعًا على السلع، مؤكدًا أن هناك العديد من المبادرات سيتم طرحها لتوفير السلع الغذائية في المحافظات بأسعار مخفضة، متابعًا: "نتعامل مع شركات الجملة والتوزيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة".