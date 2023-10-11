حبس تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالتجمع

أمرت جهات التحقيق فى القاهرة الجديدة بـحبس عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عنصرين من العناصر شديدة الخطورة) تخصص نشاطهما فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والإستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرتى قسم شرطة (التجمع الأول والخامس) بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرتى قسمى شرطة التجمع (الأول، والخامس) وبحوزة أحدهما (كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة).

وبحوزة الآخر (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،400 كجم – كمية لمخدر الشادو وزنت 6،500 كجم – كمية لمخدر الاستروكس وزنت 5 كجم – كمية لمخدر البودر – عدد 5 عبوات مؤثرة لعقار "الكيتامين" المخدر - كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات الخاصة بالتصنيع – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية – 2 ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،100،000 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.