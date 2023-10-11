الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة مستجدات الأعمال حول عدد من مشروعات التعاون بين الشركة والمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب 

ناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، كافة الموضوعات المتعلقة بإنهاء العمل في عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية تنفيذها، وسبل تذليل أي عقبات قد تواجه انهاء المشروعات.

وأشاد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد، في دعم خطة التوسع في إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحي؛ لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

من جانبه، وجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، مشيدا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة.

محافظ بورسعيد مياه الشرب الصرف الصحي تطوير اللواء أ ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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