الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير محمد حجازى: العدوان على غزة يجب أن يتوقف فورًا والفلسطينيون لن يتركوا أرضهم

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تسعى بشكل جاد لاحتواء مشهد شديد القسوة وحماية العُزل في غزة من قسوة ووحشية هذا العنف المتزايد.

وأضاف حجازي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن هذا العنف المتزايد يدل على ارتباك وتوتر قادة إسرائيل مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية تسعى لتقديم ما يمكن تقديمه من خلال اتصالات مباشرة بالإدارة الأمريكية والأوربيين، وكذلك بدول الجامعة العربية.

السفير محمد حجازي: الحكومة الإسرائيلية متطرفة وغير راشدة وتتصرف بعنف غير مسبوق

وأكد أن هناك مطالبات للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتقديم مشروع قرار عاجل لوقف هذا العنف فورًا واحتواء المشهد الحالي، مشيرًا إلى أننا أمام حكومة إسرائيلية متطرفة ومرتبكة ومنفعلة وغير راشدة، وتتصرف بعنف غير مسبوق يخالف كل قواعد القانون الدولي.

وتابع: "نحن الآن مطالبون بموقف عربي صارم جاد يساند القضية الفلسطينية، ويسعى في المقام الأول لتقديم المساعدات ووقف العنف".

وأشار إلى أن الفلسطينيين سيعيشون في أرضهم حتى لو على أنقاض منازلهم ولن يتركوها أبدًا، مؤكدًا أن خسائر حرب 1948 كانت بسبب ترك الأرض.

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