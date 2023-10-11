الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قبل السفر لـ"تل أبيب".. بلينكن: تلبية احتياجات إسرائيل على رأس أولوياتنا

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي داخل البيت الأبيض، قبل مغادرته الولايات المتحدة، متجهًا إلى الأراضي المحتلة، في زيارة يجريها غدًا الخميس، إنه يعمل مع إسرائيل على تحديد مواقع المفقودين الأمريكيين.

أمريكا: احتياجات إسرائيل قبل أي شئ

وأكد “بلينكن” على رغبة بلاده في ضمان توفير احتياجات إسرائيل، كاشفًا أن عدد القتلى الأمريكيين جراء العملية العسكرية المفاجئة التي قامت بها حركة حماس داخل الأراضي المحتلة، السبت الماضي، مرشح للزيادة.

وتابع: "نتحدث مع إسرائيل ومصر بشأن الممر الإنساني لكن بعض التفاصيل بهذا الشأن معقدة"، مؤكدًا أنه يقوم بكل ما في وسعه لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في هذا الصراع.

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في سياق متصل، اتهم وزير الخارجية الأمريكي حركة "حماس" باتخاذ المدنيين في غزة دروعا بشرية، محذرًا أي طرف من "استغلال" الأزمة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

أمريكا تعمل على تحرير الرهائن الاسرائيليين

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي:" ليس من الواضح في الوقت الحالي ما هي المناقشات الدولية الجارية فيما يتعلق بجميع الرهائن لدى حماس".

وأضاف: "الإسرائيليون لديهم القدرة على استعادة الرهائن، ولكن لدينا أيضًا الكثير من المعرفة، ونحن نعرض مشاركة ذلك مع قوات الدفاع الإسرائيلية".

ولم يستبعد أن يشارك الجيش الأمريكي بشكل مباشر في عملية إنقاذ الرهائن لكنه قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي قرارات. 

وقال “كيربي” إن الحكومة لا تعرف بالضبط مكان وجود الرهائن، بحسب صحيفة الجارديان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، إن عدد القتلى الأمريكان في الأراضي المحتلة، ارتفع إلى 22 مواطنًا أمريكيًا، وفقًا لما نقلته “الجارديان” البريطانية.

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