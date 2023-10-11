جامعة الدول العربية تطالب بالتحرير الفورى للأسرى ووقف إطلاق النار فى غزة

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن القرار الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية.

وأكد البيان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة من كافة الأطراف، والتحذير من الحصار المفروض على أهل غزة والذي من شأنه تفاقم الأزمة الإنسانية.

كما أدان الإعلان قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستهدافهم، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين انسجامًا مع القانون الدولي.

وطالب البيان بالتحرير الفوري للأسرى الذين تم احتجازهم، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة وقف الحصار على قطاع غزة.

إلغاء المؤتمر الصحفي

في سياق متصل، لم يتحدث خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، بخصوص فلسطين، سوى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية المغربية الدولة الرئيس للدورة الحالية ناصر بوريطة، ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي.

فيما اعتذر “بوريطة” عن المؤتمر الصحفي المقرر عقب الجلسة الافتتاحية، مما أدى إلى الغائه على غير المعتاد، وذلك لارتباطه بمواعيد أخرى- حسب حسام زكي-.

اجتماع وزراء خارجية العرب

واجتمع وزراء خارجية العرب، اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بالجلسة الافتتاحية للقمة الطارئة، إن هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات، مردفًا: "وهى احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم".

تابع: "هذه اللحظة الخطيرة تقتضي–من الجميع- ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب".

أردف: "لا أحد كان يرغب في مثل هذا التصعيد، إنني أرفض بشكل كامل أي عنفٍ ضد المدنيين وبلا مواربة، فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال".

ودعا أبوالغيط، إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى وقف هذا التصعيد الخطير، حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة، وبما يُعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم.