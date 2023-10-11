الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد داود: نرفض المخططات المشبوهة التى يسعى لها الاحتلال الإسرائيلى

خالد داود
خالد داود

قال خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والمتحدث الإعلامي للحركة المدنية، إن الحركة ترفض بشكل قاطع المخططات المشبوهة التي يسعى لها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير سكان غزة إلى سيناء، من أجل منع تحقيق المطلب المشروع للفلسطينيين، وهو إقامة دولتهم المستقلة على كل الأراضي التي جرى احتلالها عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف «داود» في بيان له منذ قليل، أنه يثق بشكل كامل أن الشعب الفلسطيني سيرفض التهجير القسري، وسيصمد على أرضه.

المخططات الصهيونية 

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ودعا المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، المجتمع الدولي المنحاز للكيان الصهيوني، لإدراك أن مثل هذه المخططات الصهيونية، لن تؤدي سوى إلى إشعال المنطقة بأكملها، في وقت لدينا ما يكفي ويزيد من الأزمات الإقليمية والدولية.

وطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن تدرك أن أعمال المقاومة المشروعة ضد الاحتلال لا يمكن أن تبرر ما يقوم به الجيش الصهيوني من عملية إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.

وأضاف أن تجاهل الغرب لمقتل مئات الفلسطينيين في عمليات القصف المتواصلة ضد المدنيين في غزة، منذ 7 أكتوبر عنصرية فاضحة ومرفوضة.

خالد داود المحور السياسي الحوار الوطنى المخططات المشبوهة القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني التهجير القسرى

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