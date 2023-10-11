الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد فؤاد سليم: الرئيس السيسى يعمل على مدار 10 سنوات دون نوم

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على مدار 10 سنوات بجهد كبير جدًا وتفانٍ شديد في العمل.

وأضاف سليم في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "نرى الرئيس السيسي الفجر يشوف عمال المصانع والطرق، ويخرج دفعة في الكلية الحربية وفي كل مكان يقابل الناس في الشارع.. لا ينام ويحمل هم 10 سنوات بهذه الكفاءة والجهد والضغط".

وتابع: "هناك من لا يقدر هذا الأمر بشكل ما، والوضع الاقتصادي في العالم كله سيئ"، مشيرًا إلى أن الناس لديها أزمة بسبب غلاء الأسعار والضغط الاقتصادي العالمي والواقع العام أصبح حادًا جدًا مما نراه في غزة.

أحمد فؤاد سليم: أرسلت رسالة للرئيس السيسي بضرورة الحفاظ على صحته

وواصل: "مرة أرسلت رسالة للرئيس السيسي خلي بالك من صحتك، لأنه لا يتوقف عن العمل"، مشيرًا إلى أن المصريين يحتاجون الرئيس السيسي أكثر ما هو يحتاجنا.

واستكمل: "لا نتخيل أي شخص آخر يحمل كل هذه الهموم التي يحملها الرئيس السيسي وسط كل هذه الأمواج المتلاطمة في المنطقة".

وأكد أن مصر معنية بما يحدث في غزة الآن بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر دولة عظيمة ومركزية جدًا، ولا تسعى للحروب على مدار تاريخها، وإنما تسعى للحفاظ عن أرضها بكل قوة.

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