مواطن: الرئيس السيسي جعل لنا قيمة وقامة (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين، جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.



مواطن يدعم الرئيس السيسي



وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.



ويقول، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لما حققه من إنجازات ونجاحات خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية ونجح في الصعود بالدولة المصرية خلال وقت قصير وفي كافة القطاعات والمجالات.



تابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صنع جمهورية جديدة قائلا:"عمل كل حاجة في البلد.. عمل كل حاجة جديدة بعد ما كانت هتخرب على إيد الإرهاب".



وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق نجاحات عديدة من خلال مختلف المشروعات والتي من أهمها مشروعات الكباري والطرق والأنفاق وقناة السويس، مؤكدا على أن في وقت قصير تمكن من تطوير الدولة المصرية بالكامل.



وأوضح أن أكثر المشروعات التي استفاد منها هو مشروع قناة السويس والذي عاد بالنفع على الدولة المصرية وبالتالي يعود بالنفع على المواطن المصري.



إنجازات الرئيس السيسي



ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي



كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات