القاهرة الإخبارية: المواد الغذائية والطبية مفقودة وشحيحية داخل غزة بشكل كبير

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمواد التموينية والغذائية والطبية مفقودة وشحيحة داخل القطاع بشكل كبير.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، نحن نشاهد الفلسطينيين الذين نزحوا من أماكن القصف والتجأوا في المناطق الخلفية لمجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، حيث يتواجد المئات ممن لا مأوى لهم أو غذاء أو أي مواد أساسية المكفولة في القوانين الدولية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي جهة، سواء محلية أو من المؤسسات الدولية التي عادة ما تنشط في إغاثة الفلسطينيين من تقديم تلك الخدمات.

وأكد أن الفلسطينيين وجهوا العديد من المناشدات لدول العالم من أجل التدخل بشكل عاجل وسريع لفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر كان لها دور فاعل وحثيث في هذا المجال، حيث إنها وجهت دعوات مباشرة من أجل إغاثة الفلسطينيين.

وعن قيام طيران الاحتلال بتدمير نظام كشفي متقدم طورته حماس وكان يستخدم لرصد الطائرات فوق قطاع غزة، أكد “جبر”، أن الاحتلال الإسرائيلي دائمًا يدعي أنه يضرب مواقع تتبع المقاومة الفلسطينية أو مصانع تابعة لها، أو وسائل لها علاقة أيضًا بالمقاومة تستخدمها المقاومة ضد إسرائيل، لكن ما نشاهده في أرض الواقع أن ما تقوم به إسرائيل هو عبارة عن مزيد من قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أننا لم نر أي منشأة تم استهدافها أو تم تدميرها تعود إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، موضحًا أن جميع ما دمرته إسرائيل عبارة عن أهداف فلسطينية مدنية فقط.