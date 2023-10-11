بيلد: داني أولمو يقترب من الرحيل عن لايبزيج والانضمام لبرشلونة

أفادت تقارير صحفية أن الإسباني داني أولمو، جناح فريق ريد بول لايبزيج الألماني، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف فريقه عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد داني أولمو مع فريق لايبزيج بحلول 30 يونيو 2027.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية فإن أولمو سيرحل عن صفوف لايبزيج عقب نهاية الموسم الجاري، للانضمام لصفوف نادي برشلونة.

وأفادت الصحيفة أن قيمة صفقة انتقال أولمو من لايبزيج لبرشلونة ستتكلف قرابة 60 مليون يورو.

ولعب أولمو 4 مباريات بقميص لايبزيج منذ بداية الموسم وسجل 5 أهداف وصنع آخر.

وسبق أن كشفت بعض التقارير الصحفية عن اهتمام من ريال مدريد وبايرن ميونخ بالتعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى نادي ليفربول الانجليزي.

داني أولمو بدأ مسيرته في شباب فريق إسبانيول وانتقل لفريق الشباب بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2007 ثم تم تصعيده لفريق تحت 16 عامًا في صيف 2013، وانتقل لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2014 ورحل في نفس فترة الانتقالات لرديف فريق ديناموز زغرب الكرواتي، ثم صعد للفريق الأول في يناير 2015، قبل أن ينتقل لفريق لايبزيج في يناير 2020.

وشارك داني أولمو في في 127 مباراة بقميص لايبزيج منذ انضمامه للفريق، وسجل 26 هدفًا وصنع 30 لزملائه.

ومثل داني أولمو المنتخب الإسباني في مختلف مراحله العمرية قبل أن يتم تصعيده للمشاركة مع المنتخب الأول، وكانت أولى مبارياته بقميص لا روخا في 15 نوفمبر 2019 أمام منتخب مالطا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، وشارك بديلًا لمدة 24 دقيقة؛ وشارك منذ ذلك الحين في 32 مباراة بقميص منتخب إسبانيا الأول، وسجل 7 أهداف وصنع 7 لزملائه.

ولعب أولمو 288 مباراة منذ بداية مسيرته الاحترافية وسجل 64 هدفًا وصنع 59 لزملائه في الفريق.