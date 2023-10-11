بعد الإعلان عن مبادرة تخفيض أسعار السلع.. مواطنون: "حكومتنا حاسة بينا"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية، عن بدء عملية تخفيض أسعار 7 مجموعات سلع رئيسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%، حيث تشهد أسعار السلع الأساسية انخفاضًا في الأسعار (الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر والزيوت)، وهناك أيضًا الدواجن الحية والمجمدة والبيض ستشهد انخفاض 15% وفقًا للمستهدف، وسوف يكون خفض الأسعار بشكل مباشر بداية من السبت المقبل، والهدف منه تخفيض الأسعار ثم تثبيت الأسعار حتى لا يكون هناك تقلب في الأسعار في الفترة المقبلة.

مبادرة تخفيض الأسعار

ويقول مهاب محمد، أحد المواطنين، إنه على مدار الأشهر القليلة الماضية شهدت أسعار العديد من السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرا دون سابق إنذار والتي تعتبر أساسية في كل بيت مصري وهو ما شكل أزمة لدى العديد من المواطنين، لافتا إلى أن هناك بعض التجار يستغلون مثل تلك الأزمات لكي يقومون برفع الأسعار زيادة دون حق.

تابع إن في كل أزمة تشهدها الدولة المصرية سرعان ما تدخل الحكومة من أجل إنقاذ وتعديل الموقف لشعورهم بالمواطنين وما يمرون به من أزمات خلال الفترات الحالية.

خفض أسعار السلع

ومن جانبه أكدت سمر عبد العزيز، إحدى المواطنات، أن إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية ما يقرب من 20 و25%، سوف يجعل الأسعار تعاود لطبيعتها دون أن يكون مبالغ فيها مثلما حدث في الأيام الحالية.

واستكمل حديثه بأن الدولة المصرية لها دور قوي في التصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار الحالي ما دفعهم لتدشين مبادرة لخفض الأسعار وهو ما يخفف من الأعباء على المواطنين.

تراجع أسعار السلع الأساسية

وأشادت نورهان ناصر، إحدى المواطنات، بمبادرة خفض الأسعار التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الأسعار أصبح مبالغ فيها والتي جميعها سلع أساسية يحتاجها كل بيت مصري.

واكدت على انه بالفعل خلال الفترة الجارية هناك بعض السلع الأساسية التي بدأت تتراجع أسعارها تدريجيًا إلى أن تعاود لسعرها الطبيعى، وطالبت بضرورة وجود رقابة على الأسواق والتجار لمتابعة الالتزام بالأسعار التي تحددها الحكومة وفرض عقوبات صارمة اي تاجر مخالف.