حلمى النمنم يكشف شرط جولدا مائير للسلام مع السادات

خصص برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، حلقة اليوم للاحتفال بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

وقال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن انتصار أكتوبر هو أكبر وأول انتصار قوي وحاسم تحققه القوات المسلحة المصرية منذ حروب إبراهيم باشا، أي أنه منذ زمن محمد علي.

وأضاف أن الرئيس السادات كان في موقف عصيب أمام المثقفين في مصر، إذ إنه غير قادر على الحرب، فضلًا عن أن إسرائيل ترفض السلام في تلك الفترة، إلا أن مصر نجحت في عمل السلام بعدما انتصرت في الحرب فقط لا غير.

وأشار إلى أن أنه كانت هناك اقتراحات من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حول إنهاء الحرب وحصول إسرائيل على سيناء، موضحًا أن إسرائيل كانت ترفض السلام بعد حرب 1967، وموشيه ديان كان يوافق على حصول مصر على سيناء بدون شرم الشيخ.