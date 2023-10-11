مخزون المستشفيات نفد.. "إكسترا نيوز" ترصد خسائر القطاع الطبى فى غزة

استعرضت قناة "إكسترا ينوز" خسائر القطاع الطبي في غزة بعد الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، والتي استهدفت العديد من المباني والأبراج السكنية.

وأشارت "إكسترا ينوز" إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لم تعد هناك إمدادات طبية جاهزة لغزة، كما أن المستشفيات في غزة استنفدت مخزوناتها الطبية.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تخصيص مليون دولار لشراء إمدادات إضافية.

“إكسترا نيوز”: تعطل محطة الأكسجين بالمستشفى الإندونيسي شمال القطاع

وأدى قصف المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة إلى تعطل محطة الأكسجين، بالإضافة إلى توقف مستشفى مدينة بيت حانون شمال القطاع عن العمل، وتعرض مستشفى العيون الدولي في حي تل الهوى للقصف.

واستهدفت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف بشكل مباشر أثناء نقلها الجرحى، بالإضافة إلى استهداف قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

كذلك تدمير خمس مركبات إسعاف حكومية وأهلية بخان يونس، وتعرض 45 مهمة إسعاف لاستهداف من طائرات حربية إسرائيلية، ومقتل 5 من طواقم الإسعاف وإصابة العشرات، كما منع جيش الاحتلال الهلال الأحمر من تقديم المساعدات.