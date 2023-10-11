روميلو لوكاكو: "الهلال من أكبر أندية الشرق الأوسط.. تشرفت باهتمامكم"

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما الإيطالي، أنه تلقى عرضًا للانضمام لـ الهلال السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتقل “لوكاكو” إلى روما في الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، حتى نهاية الموسم، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

وأكدت تقارير صحفية، أن “لوكاكو” تلقى عرضًا من الهلال، لكنه رفضه، ليقوم النادي السعودي بالتعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش قادمًا من فولهام الإنجليزي.

وقال “لوكاكو” في تصريحات له:" تشرفت باهتمامهم، ولكن بعد المحادثات التي أجريناها، لم أكن مقتنعا تماما بالانضمام إلى الهلال".

وزاد:" الهلال هو أكبر ناد في الشرق الأوسط، وسيصبح الدوري السعودي أحد أكبر الدوريات في العالم، لكنني لم أرغب في مغادرة أوروبا بعد".

واستطرد: "كنت أعرف جيدًا ما سيحدث هذا الصيف، وكان هناك عدد قليل من الأندية التي لن أذهب إليها بالتأكيد.. وفي النهاية، عليك أن تفكر في ما حدث في السنوات الأخيرة على المستوى الكروي والشخصي، ولهذا السبب قمت باختياري بالانضمام لـ روما".

واختتم: "لا أحب التحدث كثيرًا خارج الملعب، لكن في بعض الأحيان يكون من الجيد إخبار الناس بما حدث بالفعل وما لم يحدث. سأفعل ذلك يومًا ما، ولكن ليس الآن لأنني أريد مواصلة التركيز على كرة القدم. عندما أقول أشياء، يتم إخراجها من سياقها ولا أريد ذلك الآن”.

وتُشير تقارير صحفية، إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي، حدد مبلغ 37 مليون جنيه إسترليني، لبيع لوكاكو بصفة دائمة لـ روما أو أي من الفرق الراغبة في ضمه، في الصيف المقبل.

وتمكن لوكاكو من تسجيل 7 أهداف في أول 8 مباريات له مع فريقه روما.