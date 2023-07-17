ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لوكاكو يكرر رفضه للهلال السعودى: هذه شروطى للموافقة

روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو

أكدت تقارير صحفية أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، رفض عرضًا جديدًا من الهلال السعودي، للانتقال للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، فإن الهلال جدد عرضه لضم روميلو لوكاكو في الميركاتو، لكن المهاجم البلجيكي جدد رفضه للعرض مرة أخرى.

وأوضح التقرير أن رفض لوكاكو العرض، جاء بسبب رغبته في الحصول على راتب يُقدر يفوق الـ100 مليون يورو في 3 سنوات.

ويرفض جمهور يوفنتوس فكرة التعاقد مع لوكاكو، حيث تجمهروا أمام مقر النادي، ليعبروا عن رفضهم ضم اللاعب، بسبب المشادة التي جمعته بجمهور الفريق في الموسم المنقضي.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن إدارة إنتر قررت الانسحاب من سباق ضم اللاعب بعدما علمت باتفاقه مع غريمه يوفنتوس.

أضاف التقرير أن يوفنتوس وفرق السعودية في سباق الحصول على لوكاكو في الوقت الحالي، حيث يطلب تشيلسي 40 مليونا للاستغناء عن اللاعب.

لوكاكو لعب الموسم المنقضي معارًا لنيراتزوري، حيث انتهت فترة إعارته في 30 يونيو الجاري، بينما أراد إنتر تجديد فترة الإعارة أو شرائه بصفة نهائية.

شارك "لوكاكو" الموسم المنقضي مع إنتر في 37 لقاء بجميع المسابقات، سجل 14 هدفًا، وصنع 7، فيما حاول الفريق الإيطالي استعارة لوكاكو من جديد بعد انتهاء إعارته وسط ضغط من تشيلسي لبيعه نهائيًا.  

وعاد "لوكاكو" لصفوف إنتر معارًا بعد رحيله الموسم الماضي لصفوف تشيلسي الإنجليزي، حيث لم يوفق مع البلوز، ولم يشارك بصفة أساسية ليعود من جديد إلى النيراتزوي.

روميلو لوكاكو تشيلسى الهلال لوكاكو إنتر

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 38

بمباركة الخطيب.. تفاصيل مفاوضات الأهلى للتعاقد مع ثنائى فيوتشر

النيابة تحجز مالك الطابق الأرضى فى عقار حدائق القبة المنهار

قرارات وزير الصحة تنهي معاناة أهالي قنا.. وحقيقة مرض حمى الضنك

طلق نارى فى الصدر.. ننشر صور "عبدالرحمن" المقتول على يد جاره بكرداسة

ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفرالشيخ (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟