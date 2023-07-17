لوكاكو يكرر رفضه للهلال السعودى: هذه شروطى للموافقة

أكدت تقارير صحفية أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، رفض عرضًا جديدًا من الهلال السعودي، للانتقال للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، فإن الهلال جدد عرضه لضم روميلو لوكاكو في الميركاتو، لكن المهاجم البلجيكي جدد رفضه للعرض مرة أخرى.

وأوضح التقرير أن رفض لوكاكو العرض، جاء بسبب رغبته في الحصول على راتب يُقدر يفوق الـ100 مليون يورو في 3 سنوات.

ويرفض جمهور يوفنتوس فكرة التعاقد مع لوكاكو، حيث تجمهروا أمام مقر النادي، ليعبروا عن رفضهم ضم اللاعب، بسبب المشادة التي جمعته بجمهور الفريق في الموسم المنقضي.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن إدارة إنتر قررت الانسحاب من سباق ضم اللاعب بعدما علمت باتفاقه مع غريمه يوفنتوس.

أضاف التقرير أن يوفنتوس وفرق السعودية في سباق الحصول على لوكاكو في الوقت الحالي، حيث يطلب تشيلسي 40 مليونا للاستغناء عن اللاعب.

لوكاكو لعب الموسم المنقضي معارًا لنيراتزوري، حيث انتهت فترة إعارته في 30 يونيو الجاري، بينما أراد إنتر تجديد فترة الإعارة أو شرائه بصفة نهائية.

شارك "لوكاكو" الموسم المنقضي مع إنتر في 37 لقاء بجميع المسابقات، سجل 14 هدفًا، وصنع 7، فيما حاول الفريق الإيطالي استعارة لوكاكو من جديد بعد انتهاء إعارته وسط ضغط من تشيلسي لبيعه نهائيًا.

وعاد "لوكاكو" لصفوف إنتر معارًا بعد رحيله الموسم الماضي لصفوف تشيلسي الإنجليزي، حيث لم يوفق مع البلوز، ولم يشارك بصفة أساسية ليعود من جديد إلى النيراتزوي.