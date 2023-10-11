الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من إتحاد "عمال مصر"

من استقبال الوفد
من استقبال الوفد بمقر الحملة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من إتحاد نقابات عمال مصر.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وفِي إطار اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة وتقديرًا لدور الاتحاد في العمل النقابي المتميز، مؤكدًا أن الحملة الرسمية للمرشح متاحة لكل المصريين، من خلال نظام عمل غير نمطي قائم على المشاركة الجماعية من كافة أطياف الشعب المصري، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالعمال على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن العمال مكون أساسي لأي مجتمع، وهم جزء مهم في مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى ضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري.

فعاليات ومؤتمرات

ومن جانبه، أكد إتحاد نقابات عمال مصر على أنهم بالفعل بدأوا في تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التي تهدف إلى توعية العمال بحقهم الدستوري، مؤكدين على حرصهم على دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، وكذلك حرصهم على التوعية للعمال المصريين بالخارج من خلال خلال نقل الحقائق والإنجازات كجزء من دور التنظيم النقابي.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقط الحضور صورة تذكارية جماعية بينهم.

 

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