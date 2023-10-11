حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تعلن فتح باب الانضمام لجميع الكيانات الشبابية

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي فتح باب الانضمام ضمن صفوف الحملة، لكافة الكيانات الشبابية، وذلك استجابة لدعوة الكيانات الشبابية في لقائهم الأول مع الحملة الرسمية للمرشح.

وقالت الحملة في بيان لها: “الشباب عماد المستقبل وقوة الأمة، وهم الذين يحملون رؤية وطموحات عريضة لتحقيق النهضة والتنمية في مصرنا الحبيبة، فهم أساس حملتنا الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، ويتم تجسيد هذا الدور الهام للشباب ومشاركتهم الفعالة في بناء وتطوير وطننا”.

وتابعت الحملة: "ولأن دورهم ذو أثر فعّال وكبير، تتشرف الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بفتح باب الانضمام للحملة الرسمية عن طريق الرابط التالي |

https://youth.abdelfattahelsisi.org".

وكان قد استقبل، أمس، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، وقد الكيانات الشبابية، مؤكدًا أن للشباب دورا كبيرا في الاستحقاق الدستوري القادم، خاصة أن الشباب المصري الواعي المُحب لبلده كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها، مشيرًا إلى أن دور الكيانات الشبابية هام وحيوي في توعية المواطنين، خاصة فئة الشباب في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة وكذلك توعية المواطنين بما حدث على أرض الواقع من إنجازات على مدار التسع سنوات الماضية.

من جانبه، أكد وفد الكيانات الشبابية، أنهم بالفعل قاموا بعقد لقاءات حوارية فعّالة مع الشباب لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة وأهمية دورهم في الممارسة السياسية، مع قيامهم بتوحيد الكيانات الشبابية كافة على قلب واحد، مشيرين إلى أنهم بصدد تنفيذ العديد من الفعاليات الشبابية والتوعوية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الجولات الميدانية لإعلام المواطنين بما تم إنجازه على مدار السنوات الماضية في مصر بمختلف محافظاتها.

وأشار ممثلو الكيانات الشبابية إلى أنه سيتم إطلاق عدد من الحملات والفعاليات التوعوية قد تمتد أيضًا إلى المصريين في الخارج، خاصةً لما تمتلكه هذه الكيانات من كوادر ذات حيوية وخبرة هدفها الأول والأساسي مصلحة الوطن، فضلا عن إطلاق حملة "شارك بصوتك" لتوعية المواطنين بدورهم في التصويت ومباشرة حقهم في الانتخابات..