"التطرف الفكري".. ندوة توعوية لطالبات مدرسة التمريض بالحمام في مطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، لقاء توعوي وتثقيفي لطالبات مدرسة التمريض، تحت عنوان «التطرف الفكري والسلوك الأخلاقي».

_ تعزيز منهجية الوقاية من العنف والتطرف

تهدف الندوة إلى توعية الطالبات بالأمن الفكري، وتعزيز منهجية الوقاية من العنف والتطرف، والعمل إلى مشاركتهن في بناء نسيج اجتماعي مترابط ينشر قيم التسامح وقبول الآخر وحقوق الإنسان.

_ مفهوم التطرف الفكري والسلوكي والأخلاقي

وناقش الشيخ اسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، خلال اللقاء عدد من المحاور عن مفهوم التطرف الفكري والسلوكي والأخلاقي وأثره السلبي على المجتمع، وبعده عن صحيح الدين، كما بين العلاقة بين التطرف والأخلاق الشاذة وبين الدين والأخلاق الفاضلة، إلى جانب استعراض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالغلو والتطرف الديني في العبادات والمعاملات والأخلاق، وكيف يصل الإنسان إلى مرحلة الغلو والتشدد والقسوة والعنف وأثارها المدمرة على الفكر الإنساني والحياة والتواصل المجتمعي.



الانفلات الأخلاقي



كما استعرض عضو المنظمة الأسباب المؤثرة في الانفلات الأخلاقي، وأثر التفكك الأسري على الشباب، وكيف عالج المنهج الوسطي بالإسلام الأفكار المتطرفة وكيف ضرب لنا المثل والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرحمة والمودة واللين ونبذ التشدد والغلو والإصلاح للنفس والذات وتزكيتها وحسن المعاملة.

_ الآثار السلبية في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي

وفي نهاية الندوة قام الشيخ اسلام سعودي الشامي، بتسليط الضوء علي الآثار السلبية في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، والحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع، والمفاهيم الخاطئة عن الزواج والتهاون في الكيان الأسري عند كثير من الشباب.

كان قد عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، ندوة تثقيفية لطالبات مدرسة التمريض، بمدينة الحمام، احتفالًا بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم.