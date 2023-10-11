مع التوقف الدولي.. متصدرو الدوريات الخمسة الكبرى لم يحققوا العلامة الكاملة

لم يتمكن ناد واحد من متصدري الدوريات الخمسة الكبرى من تحقيق العلامة الكاملة قبل الدخول في فترة التوقف الدولي.

الدوري الإنجليزي الممتاز

يتقاسم الصدارة بعد مرور 8 أسابيع كل من نادي توتنهام هوتسبير، ونادي آرسنال، وهما الناديان الوحيدان الذان لم يتذوقا طعمم الهزيمة، وكلاهما في رصيده 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات، وتعادلين لكن يتفوق توتنهام على آرسنال أنه سجل أهداف أكثر 18 هدفا في حين أحرز آرسنال 16 هدفا لأن الناديان متساويان حتى في فارق الأهداف أيضا + 2.

توتنهام

فاز توتنهام على أندية مانشستر يوناتيد، وبورنموث، وبيرنلي الصاعد حديثا إلى البريميرليج، وشيفيلد يوناتيد الصاعد حديثا إلى البريميرليج، وليفربول، ولوتون تاون الصاعد حديثا إلى البريميرليج.

إذن 3 انتصارات من الستة انتصارات التي حققها توتنهام على الأندية الصاعدة.

لكن افتتح توتنهام الموسم بالتعادل الإيجابي مع نادي برينتفورد بنتيجة هدفين لمثلهما، وبنفس النتيجة تعادل مع آرسنال في الأسبوع السادس.

آرسنال

أما آرسنال فقد تغلب على أندية نوتينجهام فورست، وكريستال بالاس، ومان يوناتيد، وإيفرتون، وبورنموث، ومانشستر سيتي.

أما تعادلي آرسنال، فالأول كان مع نادي فولها إيجابيا بنتيجة هدفين لكل منهما في الأسبوع الثالث، والثاني مع توتنهام.

مانشستر سيتي

يوجد ناد ثالث حقق أيضا 6 انتصارات، وهو مان سيتي على أندية بيرنلي، ونيوكاسل، وشيفيلد، وفولهام، ووست هام يوناتيد، ونوتينجهام.

كان بإمكان مان سيتي أن يكون النادي الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي يحقق العلامة الكاملة قبل بداية التوقف الدولي لكنه تعرض لخسارتين متتاليتين في الأسبوعين السابع، والثامن أمام ناديي وولفرهامبتون واندررز بنتيجة 1 – 2، وآرسنال بنتيجة هدف دون مقابل على الترتيب.

وبهاتين الخسارتين تراجع ترتيبه إلى الثالث بعد أن تجمد رصيده عند 18 نقطة.

الدوري الإسباني

يحتل مقدمته بعد انقضاء 9 أسابيع نادي ريال مدريد بـ24 حصدها من 8 انتصارات على أندية أتلتيك بلباو، وألميريا، وسيلتا فيجو، وخيتافي، وريال سوسيداد، ولاس بالماس الصاعد حديثا إلى الليجا، وجيرونا، وأوساسونا.

لم يتعادل الريال لكنه تعرض لخسارة واحدة أمام نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع السادس.

الدوري الإيطالي

بانتهاء 8 أسابيع يعتلي الصدارة نادي إيه سي ميلان برصيد 21 نقطة جناها من 7 انتصارات على أندية بولونيا، وتورينو، وإيه إس روما، وهيلاس فيرونا، وكالياري، ولاتسيو، وجنوى.

لم يتعادل ميلان لكنه تجرع هزيمة قاسية جدا على يد نادي إنتر ميلان بنتيجة 1 – 5 في الأسبوع الرابع.

الدوري الألماني

في مفاجأة من العيار الثقيل، يتصدره بعد أن مضى منه 7 أسابيع دون خسارة نادي باير ليفركوزن بـ19 نقطة جمعها من الانتصار في 6 مباريات على أندية آر بي لايبزيج، وبوروسيا مونشجلادباخ، ودارمشتات 98، وهايدنهايم الصاعد حديثا إلى البوندسليجا، وماينز 05، وكولن.

وتعادل في مباراة واحدة مع نادي بايرن ميونيخ إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما في الأسبوع الرابع.

شتوتجارت

وهناك ناد آخر حقق أيضا 6 انتصارات هو شتوتجارت الذي يحل وصيفا برصيد 18 نقطة حيث فاز على أندية بوخوم، وفرايبورج، وماينز، ودارمشتات، وكولن، وفولفسبورج.

لم يتعادل لكنه تعرض لخسارة أمام لايبزيج بنتيجة ثقيلة 1 – 5 في الأسبوع الثاني.

الدوري الفرنسي

يحتل مقدمته بعد أن مر منه 8 أسابيع نادي موناكو برصيد 17 نقطة حصدها من الفوز في 5 لقاءات على أندية كليرمون فوت 63، وستراسبورج، ولانس، وأولمبيك مارسيليا، وستاد ريمس، والتعادل في لقائين، الأول مع نادي نانت إيجابيا بنتيجة 3 أهداف لكل منهما في الأسبوع الثالث، والثاني مع نادي لوريان بنتيجة هدفين لمثلهما في الأسبوع الخامس بينما في لقاء واحد انهزم على يد نادي نيس بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع السادس.