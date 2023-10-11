وكيل "تعليم الوادي الجديد" يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف إشرافية

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية من إدارات الداخلة وبلاط والفرافرة طبقا للإعلان رقم 3 لسنة 2023،المتقدمين لوظيفة ( مدير - وكيل مدرسة) والتجديد لقرار المديرية 173 لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة: الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، والسيد سعيد سعيد تهامي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، والسيد مصطفي محمد علي نقيب المعلمين، والدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية بالوادي الجديد، بالإضافة للجنة المساعدة من الشئون القانونية وشئون العاملين والتنسيق.

عقد اختبارات الحاسب اللي واللغة الإنجليزية

وأوضح المهندس سيد وكيل التعليم بالمحافظة أنه تم عقد اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية قبل المقابلات الشخصية بمعمل الحاسب الآلي فى الإدارة التعليمية، مشيرا إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لاختيار الكوادر المتميزة القادرة على العطاء والتفاني فى العمل لتطويره والارتقاء به.

الاستعداد لإقامة مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة



كما صرح "عبد العزيز" أنه يجرى الإستعداد والتجهيز لمسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة 2023_2024 م بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وهى مسابقة دولية للعلوم والهندسة ""ISEF International Science and Engineering Fair"، وتهتم بمجال البحوث العلمية في 17 مجالا بحثيا منها الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع، وهى أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.

تنفيذ ورش عمل تدريبية لنشر فكر المسابقة بين المعلمين والطلاب

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أنه سيتم تنفيذ ورش عمل تدريبية لنشر فكر المسابقة بين المعلمين والطلاب والتي من خلالها سيتم تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمسابقة.

جدير بالذكر أن مجالات المعرض تتكون من علم الحيوان، العلوم الإجتماعية والسلوكية، الكيمياء الحيوية، أحياء الخلايا والجزيئات، الكيمياء، علوم الكمبيوتر، علوم الأرض والجيولوجيا، علم الهندسة الكهربائية والميكانيكية، علم هندسة المواد، علم خصائص المواد، علم هندسة الطاقة والنقل، علم إدارة البيئة، علوم البيئة، علم الرياضيات، علم الطب والصحة، علم الأحياء الدقيقة، علم الفيزياء والفضاء، علوم النبات