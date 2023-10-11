الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة الشرقية" تنفذ تدريبات وأنشطة لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الفنون وتنمية الإبداع

التدريب
التدريب

أكد الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، بالإضافة إلى رعاية ذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

محافظ الشرقية يشيد بمبادرات الشباب والرياضة

وأشاد محافظ الشرقية بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل علي دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءًا لا يتجزأ منه.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت إدارة قادرون باختلاف بالمديرية بتنفيذ أنشطة وتدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم من أصحاب الاعاقات العقلية والحركية والمكفوفين والصم وضعاف السمع بمركز شباب ناصر بالزقازيق، وذلك بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم ودعمهم بمختلف الأنشطة الرياضية والفنية والفن تعبيري والمشغولات اليدوية.

 هدف الأنشطة دمج ذوي الاحتيادجات في المجتمع

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه خلال الفعاليات تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة  لذوي القدرات والهمم في حضور أسرهم، وذلك بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها لافتا إلى أن التدريبات يتم تنفيذها يوم الإثنين الساعة الرابعة عصرًا  ويوم الجمعة الساعة العاشرة  صباحا من كل أسبوع بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بتنفيذ دورة تدريبية علي مدار 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع، بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.

ذوى القدرات اطفال التوحد روح المنافسة الشريفة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة

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