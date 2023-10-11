الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال والمدنيين الإسرائيليين

حركة حماس
حركة حماس

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إنها وفصائل  المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال والمدنيين وتستهدف المنظومة العسكرية والأمنية في  إسرائيل.

واعتبرت حماس، في بيان صحفي اليوم، أن تبني وسائل إعلام دولية للرواية الإسرائيلية دون تحقق، ما هو إلا سقوط إعلامي في محاولة للتستر على جرائم الاحتلال ومجازره في غزة.

وأضافت: لقد عملت المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام على استهداف المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية وهي أهداف مشروعة، وسعت في الوقت ذاته لتجنب المدنيين.

إسرائيل محت أحياء بأكملها في غزة

وأشارت في المقابل إلى أن الجيش الإسرائيلي مسح كليًا أحياء بأكملها، وقصف بنايات سكنية فوق رءوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد 950 فلسطينيًا مدنيًا حتى اللحظة في قطاع غزة منهم 260 طفلًا و230 سيدة.

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