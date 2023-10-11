النائب أحمد إدريس: لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بكلمة ورسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي القوية التى وجهها إلى الشعب المصري بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، وشدد فيها على أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، مضيفا أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، فضلا عن اتصالاته على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي اعتبر أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مثمنا حديث الرئيس الذي أكد فيها أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بجانب أن اتصالات الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء الدول للتشاور حول محاولات وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية.

مصر دائما مرتبطة بالقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن مصر دائما مرتبطة بـ القضية الفلسطينية نتيجة عدة أسباب أولها الأمن القومي المصري، فضلا عن أسباب أخرى منها الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح شخصية، مشيرا إلى أن دور مصر لن يقتصر على القضية الفلسطينية، بل إنها تشمل قضايا المنطقة والشرق الأوسط بأكلمه.

وطالب النائب بضرورة تعاون جمع الجهات والدول المعنية بالقضية الفلسطينية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولى للتواصل مع جميع الأطراف على ضرورة ضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات هذا التصعيد، مشددا على ضرورة وجود قوة عربية مشتركة وهو خطوة مهمة جدا لتوحيد الصف العربى فى مواجهة جميع الأخطار التي قد تؤثر عن أمن المنطقة.