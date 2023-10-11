جيهان مديح: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى قرارتها بشأن الأوضاع بفلسطين

ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن الأوضاع فى فلسطين والقضية الفلسطينية، مؤكدة دعم القيادة السياسية فى كل قراراتها لصون وحماية أمن البلاد القومي.

تصعيد الأزمة سيخلف تداعيات خطرة وجسيمة على أمن واستقرار المنطقة

وأضافت "مديح"، فى بيان لها منذ قليل، أن غزة الأبية امتداد طبيعي لحدودنا الشرقية، منوهة بأن تصعيد الأزمة وزيادة التوتر بين الجانبين سيخلف تداعيات خطرة وجسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وحذرت رئيس حزب مصر أكتوبر، من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة، مؤكدة أن شعب مصر يقف صفا واحد خلف القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية سيادتها وأراضيها.

وطالبت بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، مثمنة كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لافتة مصر لم ولن تتواني عن مساندة كل الأشقاء فى أزماتهم والقضية الفلسطينية كانت ولازالت أولوية على الأجندة المصرية.

وأدان مجلس أمناء الحوار الوطني، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، محذرا المساس بأمن مصر القومي وسيادتها.

وقال الحوار الوطني في بيان مساء اليوم: “لما كان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، ولما كان مجلس أمناء الحوار قد قرر سابقا رفع أعماله وجلسات الحوار الوطني بكل أنواعها، لحين انتهاء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي حرصا منه على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كل المرشحين، على أن يعاود الانعقاد بعد انتهائه، إلا أن مجلس أمناء الحوار، باعتبار أنه يمثل ضميرا سياسيا ووطنيا وقوميا للشعب المصري، لا يستطيع إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وامتدادها إلى حدودنا الوطنية الشرقية”.