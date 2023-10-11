تحت حراسة شرطة الاحتلال.. متطرفون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال المدججة بالسلاح.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.

توقف الخدمات الإنسانية

وفي وقت سابق، أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، صباح اليوم، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة ب القطاع ستتوقف عن العمل كليا عند الثانية بعد ظهر اليوم بسبب نفاد الوقود بالكامل.

وكان رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم،، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة ستخرج عن العمل بشكل كامل، وسيغرق القطاع في ظلام دامس، وستتوقف الخدمات الإنسانية.

قرار منع سلطات الاحتلال إدخال الوقود

وأوضح أنه بعد قرار منع سلطات الاحتلال إدخال الوقود، ستتوقف أغلبية مصادر الطاقة البديلة والمقدرة بـ15 إلى 20 ميغاواطا، بسبب منع دخول الوقود أيضا.بحسب ما ذكر الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وقال ملحم، إن عدد المغذيات القادمة من إسرائيل 10، وتعطي 120 ميغاواطا، وإن إسرائيل فصلتها منذ السبت الماضي، وهو اليوم الأول من العدوان، ما يعني أن هناك 80 ميغاواطا فقط في قطاع غزة، منها 65 ميغاواطا من محطة التوليد.

إسرائيل هددت بقصف محطة توليد الكهرباء

وأضاف أن المتوفر في محطة التوليد 400 ألف لتر من الوقود، وهي كافية لتشغيل المحطة ليوم واحد فقط، مشيرا إلى أن إسرائيل هددت بقصف محطة توليد الكهرباء في حال إدخال أي كميات من الوقود، حتى لو كان الوقود المصري، ومن المتوقع أن تتوقف عن الخدمة غدا بشكل كامل.

أشار إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة دفع المواطنين إلى اقتناء ألواح الطاقة الشمسية ووضعها على أسطح البنايات السكنية، ولكنها هي الأخرى تتعرض للقصف، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية المنزلية التي ستتوقف عن العمل أيضا خلال ساعات محدودة بسبب منع إدخال الوقود.

وقال إنه في حال توقفت محطة توليد كهرباء غزة عن العمل، فإن جميع الخدمات الإنسانية في غزة ستتوقف بالكامل مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى 500 ميغاواط من القدرة الكهربائية، فهو يعاني من انقطاع التيار الكهربائي لساعات منذ سنوات، بعد تعرض محطة التوليد في غزة للقصف 3 مرات في أعوام 2006، و2008، و2014.