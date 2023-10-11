الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز جهوده فى توفير حياة كريمة للمصريين (فيديو)

إحدى فعاليات الحملة
إحدى فعاليات الحملة

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الانتخابي السيد عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، فيديو جديدًا بعنوان «الحلم»، يبرز الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للأهالي بالقرى المصرية.

وعلقت الحملة على الفيديو، قائلة: "حياة كريمة لكل المصريين هذا هو حلمنا الذي نعمل جميعًا من أجل تحقيقه، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يؤمن بأهمية توفير حياة كريمة لكل مصري، وهو يعمل بكل قوته وتفانيه لتحقيق هذا الحلم، وتحت قيادته شهدت مصر تطورًا ملموسًا في مجالات التعليم والصحة وجودة الخدمات والمرافق العامة وغيرها".

وتابعت الحملة الرسمية: "نحن نثق بأن المستقبل يحمل المزيد من التقدم والإنجازات، لنتحد جميعًا كافة أطياف الشعب، لنبني مصرنا العظيمة ونحقق حلم الحياة الكريمة لكل المصريين".

مصر حياة كريمه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة

مواد متعلقة

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من تحالف العمل الأهلى التنموى

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفود الكيانات الشبابية

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من حزب الغد (صور)

"التحالف الوطنى" يجهز قافلة مساعدات إنسانية شاملة لدعم الشعب الفلسطينى

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من تحالف الأحزاب

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز كلمة تجسد رؤيته للمستقبل

حزب "مصر أكتوبر" ضيف الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسى

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من "المصريين الأحرار"

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس في تنفيذ هجوم عليها

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

تقرير: نجم ريال مدريد يختار تمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا

"بتروجت وبترومنت وعجيبة".. حقيقة وظائف شركات البترول فى مصر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. استشهاد شقيقه وابنه وحفيدته