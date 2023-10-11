الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز جهوده فى توفير حياة كريمة للمصريين (فيديو)

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الانتخابي السيد عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، فيديو جديدًا بعنوان «الحلم»، يبرز الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للأهالي بالقرى المصرية.

وعلقت الحملة على الفيديو، قائلة: "حياة كريمة لكل المصريين هذا هو حلمنا الذي نعمل جميعًا من أجل تحقيقه، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يؤمن بأهمية توفير حياة كريمة لكل مصري، وهو يعمل بكل قوته وتفانيه لتحقيق هذا الحلم، وتحت قيادته شهدت مصر تطورًا ملموسًا في مجالات التعليم والصحة وجودة الخدمات والمرافق العامة وغيرها".

وتابعت الحملة الرسمية: "نحن نثق بأن المستقبل يحمل المزيد من التقدم والإنجازات، لنتحد جميعًا كافة أطياف الشعب، لنبني مصرنا العظيمة ونحقق حلم الحياة الكريمة لكل المصريين".