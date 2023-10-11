الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجزرة جديدة .. 16 شهيدا بقصف منزلين على سكانهما في خان يونس

ارشيفية
ارشيفية

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة بحق عائلتي الآغا وأبو شاب في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ارتقى إثرها 16 شهيدا على الأقل.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين على رؤوس سكانهما دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء من كل عائلة، فضلا عن إصابة العشرات.

وما زالت مدفعية الاحتلال تقصف بشكل عنيف المناطق المحاذية الشريط الحدودي، خاصة منطقة شرق خان يونس، وشمال قطاع غزة، فيما واصلت زوارق الاحتلال قصف كل المناطق المحاذية للبحر.

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فلسطين: انتهاء مخزون الوقود لتشغيل مولدات مستشفيات غزة غدا

قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

استحالة استمرار تقديم كل الخدمات الحياتية

وذكر بيان، أن توقف المحطة عن العمل بشكل كامل ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كل الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء.

وقال البيان إن هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، يزيد من تفاقمها تواصل عدوان الاحتلال وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم.

نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي

وأطلق البيان نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة.

وقطعت إسرائيل منذ ثلاثة أيام كل إمدادات الكهرباء والمياه والوقود عن قطاع غزة في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد القطاع.

وواصلت إسرائيل هجماتها الجوية بشكل مكثف اليوم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت أحياء سكنية

وذكرت مصادر فلسطينية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت أحياء سكنية مكتظة في مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفة قتلى وإصابات ودمار واسع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 950 وأكثر من 5 آلاف مصاب منذ يوم السبت الماضي.

 

الإحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس قطاع غزة 16 شهيدا كارثة انسانية

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