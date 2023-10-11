مقرر مساعد بالحوار الوطني: القضية الفلسطينية محط اهتمام قيادة وشعب مصر

أشاد النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، بالبيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن إدانة ما تقوم به قوات الاحتلال فى الأراضي الفلسطينية، منوها أن منع الإمدادات الغذائية والصحية من شأنه التسبب فى أزمة إنسانية كبيرة مطالبا بوقف العدوان الفوري على القطاع.

وأضاف عاشور أن القضية الفلسطينية محط اهتمام من الدولة المصرية قيادة وشعبا على مر العصور، فمصر هي التي تهب لنصرة أشقائنا وتقديم العون سواء ماديا أو معنويا أو التدخل فى وساطة لوقف الاعتداءات.

جهود مصر نحو القضية الفلسطينية

وأكد أن مصر لن تمل أو تكل من دعم اشقائنا فى فلسطين حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة وحل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما لن تتواني لحظة عن حماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيه، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، وقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وكان أدان مجلس أمناء الحوار الوطني العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، محذرا المساس بأمن مصر القومي وسيادتها.

وقال الحوار الوطني في بيان له: “لما كان الحوار الوطني بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، ولما كان مجلس أمناء الحوار قد قرر سابقا رفع أعماله وجلسات الحوار الوطني بكل أنواعها، لحين انتهاء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي حرصا منه على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كل المرشحين، على أن يعاود الانعقاد بعد انتهائه، إلا أن مجلس أمناء الحوار، باعتبار أنه يمثل ضميرا سياسيا ووطنيا وقوميا للشعب المصري، لا يستطيع إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وامتدادها إلى حدودنا الوطنية الشرقية”.