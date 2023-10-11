مران الزمالك استعدادا لسموحة.. الونش يشارك وتجدد إصابة عواد

خاض محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بالكرة خلال مران الفريق الأبيض الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة.

وشارك الونش في التدريبات بالكرة رفقة زملائه، حيث أدى مران منفرد بالركض بالكرة حول الملعب بعد خوض برنامج تأهيلي في الفترة السابقة.

وكان الونش قد تعرض لإصابة قطع جزئي في الرباط الصليبي، وخاض فترة تأهيل طويلة، حتى عاد اليوم للمشاركة مع الفريق.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بدأت بالاطالات وفك العضلات، ثم تدريبات المرور من الحواجز والركض السريع.

ومن جانب آخر، تجددت إصابة محمد عواد، حارس المرمى خلال مران الفريق الصباحي، استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني عواد، من إصابته برشح في الركبة، حيث يخضع اللاعب لبرنامج علاجي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب تلك الاصابة التي كان يعاني منها قبل انطلاق الموسم الحالي.

وقاد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك فقرة تدريبات خاصة لمحمد عواد بالتسديد من وضع الثبات دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية في ظل فترة التوقف الحالية.

موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز (2023/2024)

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره سموحة، يوم 21 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسبقة الدوري الممتاز.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد حقق فوزه الأول هذا الموسم بمسابقة الدوري، وذلك على حساب البنك الأهلي، في الجولة الماضية، بريمونتادا 2/1.

وتشهد مسابقة الدوري الممتاز، حاليا فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي زامبيا والجزائر وديا، يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، ضمن خطة إعداد الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية (كوت ديفوار 2024) وتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.