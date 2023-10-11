"أوقاف مطروح": تكريم ذوي الهمم الملتحقين بالبرنامج الصيفي للطفل

كرَّم الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عددًا من الأطفال من ذوي الهمم الملتحقين بالبرنامج الصيفي للطفل بمسجد الإيمان بمرسى مطروح بحضور الشيخ سامي سالم عبيد، مدير شؤون الإدارات والشيخ رضا البرلسي، مدير إدارة شرق وعدد من الأئمة والدعاة.

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، عناية الإسلام بذوي القدرات الخاصة وتقديره لهم وحرصه على حياة كريمة لهم بلد وإسناد المهام لهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم الذي كان يجلسه بجواره ويمازحه بقوله أهلا بمن عاتبني فيه ربي.

التوحيد الخالص وصلة الأرحام

وأكد أهمية تربية النشء على التوحيد الخالص وصلة الأرحام ويقظة الضمير والوصل بالله، مشيرًا إلى أن الأطفال هم عدة الوطن يجب أن يربوا على الإيجابية ويتعلموا الثبات، وأن يتعلموا احترام الكبير وحسن الخُلق مع الناس.

من جهته، كرَّم الشيخ حسن عبدالبصير، المبدعين من الملتحقين بـ البرنامج الصيفي وسط حضور أولياء الأمور الذين أبدوا سعادتهم بهذه البرامج الدعوية.